موعد مباراة الهلال ضد الوحدة والقنوات الناقلة و جدول ترتيب الدوري السعودي 2019

يواجه الهلال ضيفه الوحدة يوم الجمعة، في استاد جامعة الملك سعود، في إطار مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم 2019.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وعند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القدس والقاهرة وعمان ودمشق وبيروت.

وتبث مباراة الوحدة ضد الهلال عبر قناتي السعودية الرياضية الثانية اتش دي، ودوري بلس الأولى مباشر، في حين يعلق عليها فهد العتيبي وحماد العنزي.

ويتربع الهلال على عرش صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط أمام منافسه النصر، بينما يتواجد فريق الوحدة في المركز السادس رصيد 35 نقطة بفارق نقطتين خلف الأهلي.