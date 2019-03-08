تحذيرات من تطبيق متداول في المملكة يسرب أسرار العملاء

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حذر موقع zdnet المتخصص في التكنولوجيا ومخاطرها من أن تطبيق “دليل” السعودي الكاشف لأرقام المتصلين في المملكة ودول عربية ظل يقوم بتسريب معلومات قاعدة بياناته منذ أسبوع، بعد تركه مفتوحاً على الإنترنت دون اشتراط «كلمة مرور».

وذكر الموقع أنه اطلع على جزء من تلك البيانات وتشمل أرقام هواتف المتصل..، واسمه الكامل، وبريده الإلكتروني، ورقم شريحة هاتفه، وشركة الاتصالات التي يتبع لها، وإحداثيات مكان وجوده.

وأشار إلى أن معظم تلك البيانات تخص سعوديين ومصريين وإماراتيين. وحذر من أن معرفة إحداثيات موقع المتصل يمكن أن تشكل خطراً حقيقياً، إذ يمكن من خلالها تتبع المتصل. وذكر متجر قوقل بلاي أن تطبيق «دليل» تم تحميله من أكثر من 5 ملايين مستخدم. ورجح موقع zdnet أن فريق الدعم الفني الخاص بـ«دليل» لم يتنبهوا للوضع الخطير المستمر منذ 26 فبراير.

