“واتساب” يُوضح سبب حظر مستخدميه وحذف المحادثات.. وهذه طريقة المعالجة

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كشف تطبيق “واتساب” سبب تعرض مستخدمي التطبيق الشهير لحظر مؤقت، محذراً في الوقت نفسه من إمكانية حذف سجل المحادثات “الدردشة” وضياعها، وموضحاً طريقة المعالجة.

ونشر التطبيق مدونة، وفق صحيفة “مترو” البريطانية، تُحذر من أن هناك إصدارات غير رسمية من التطبيق هي التي تسببت في حظر المستخدمين، بل وترسل لهم رسائل تفيد “أن حسابك تم حظره مؤقتاً”.

ودعا التطبيق كل من يظن أن البرنامج الذي يستخدمه ليس أصلياً أن يقوم بحفظ نسخ احتياطية من “المحادثات”، ثم يقوم بتحميل التطبيق الأصلي، لأنه قد ينتهي به الأمر إلى فقدان تلك المحادثات، عندما ينتقل من التطبيق المزيف إلى الأصلي.

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وأوضح أن البرنامج المزيف يشمل تطبيقات مثل GB WhatsApp و Whatsapp Plus، وهي تطبيقات غير مدعومة من واتساب، ويمكن تنزيلها من “جوجل بلاي” وتثبيتها على الهواتف التي تعمل بنظام “آندرويد”، وهي غير رسمية يتم تطويرها من قِبل جهات خارجية تنتهك بنود الخدمة.

لمعرفة حالة التطبيق الذي تستخدمه، من واتساب اضغط “إعدادات” و”مساعدة” ثم “معلومات التطبيق”، إذا كنت تستخدم تطبيق WhatsApp Plus، فمن المحتمل أن يكون سجل محادثاتك آمناً ويجب أن يتم النسخ الاحتياطي تلقائياً.

إذا ظهر أنك تستخدم تطبيق GB WhatsApp انتظر حتى تنتهي مدة الحظر المؤقت، والذي سيظهر على جهازك، ثم أنشئ نسخةً احتياطية للدردشة..، وانتقل إلى المتجر وقم بتنزيل تطبيق واتساب الرسمي.

