مصادر: شركات الاتصالات تنتظر السماح لها بتنفيذ خدمة الشرائح الذكية

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كشفت مصادر أن شركات الاتصالات المحلية تترقب السماح لها من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتنفيذ خدمة استخدام الشرائح الذكية “esim”.

وأشارت المصادر إلى أن شركات الاتصالات أدرجت مؤخراً استخراج الشريحة الذكية ضمن أنظمتها الداخلية، غير أنها وجهت موظفيها بعدم عرضها أو تفعيلها للمشتركين، ما لم ترد توجيهات بذلك.

يذكر أن الشرائح الذكية ستتيح الاستغناء عن الشريحة العادية لإضافة الرقم..، ولن يكون العميل بحاجة لتغيير الشريحة أو إزالتها، أو طلب شريحة جديدة من شركات الاتصالات.

ويشير المختصون إلى أن الشريحة الإلكترونية تتيح إمكانية استخدام أكثر من رقم من خلال جهاز واحد، ويتم التحكم بها عبر الإعدادات، بحيث يتم تخصيص كل رقم لاستخدامات مختلفة.

