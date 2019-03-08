مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8479.16 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 55 نقطة ليقفل عند مستوى 8479.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميفك ريت, اليمامة للحديد, بنيان ريت, ملكية ريت, ومشاعر ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأهلي, البلاد, الراجحي, بوبا العربية, والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 2.09% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية, الإنماء، دار الأركان, اتحاد الاتصالات, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, اتحاد الاتصالات، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 22.28 نقطة ليقفل عند مستوى 3734.42 نقطة.., وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 155 صفقة.





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