“سايرك 5” خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري

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انطلقت أمس فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك 5” في الرياض على مدار يومين بفندق الانتركونتننتال وتنظيم مجلس الغرف السعودية، مُمثلاً باللجنة الوطنية العقارية، والمعرض المصاحب لسايرك 5، برعاية معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل وحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس حمد الشويعر، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمهتمين وذوي الاختصاص.

وقال خالد بن عبد الكريم الجاسر اللجنة العقاري بغرفة الرياض – رئيس مجموعة أماكن الدولية: “أن سايرك 5 في دورته الخامسة سيُسهم بمشاركة ذوي الاختصاص و قطاع الأعمال و أصحاب القرار في خلق الفرص الاستثمارية العقارية الواعدة ، كونه محفل عقاري متخصص، يعمل على تعظيم دور القطاع العقاري في إجمالي الناتج المحلي، خاصة وأن السوق العقارية كانت تفتقر للتنظيم، أما الآن، وانطلاقًا من الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –حفظهما الله-، أصبح الوضع مختلف، مضيفاً أن الوصول إلى قطاع عقاري منظم ومتكامل، لا يقتصر دوره على التطوير بل يشارك بفاعلية في تنمية الوطن بل وله انعكاسه الإيجابي الفاعل على الشركات الوطنية؛ لتسهم بشكل واضح في الاقتصاد الوطني، وتسخير جهودها وإمكانياتها لخدمة المواطنين، وهناك حلول كثيرة متاحة لهم، وخيارات أوسع وأشمل،تلائم مختلف الرغبات والقدرات والاحتياجات، مقارنة بالفترة السابقة”.

وأشار الجاسر إلى أن القطاع العقاري السعودي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018م بنحو 44 %، وتسعى حكومتنا الرشيدة لرفع مساهمته إلى 65 %، كما أسهم بتوظيف أكثر من 1.7 مليون سعودي، يمثل الذكور منهم 67.6 %، والإناث 32.3%.، تحقيقاً لأهداف القطاع العقاري وفق رؤية المملكة 2030 منها رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 %، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7 %، ورفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي (غير النفطي) إلى 15 %، والارتقاء بتصنيف السعودية في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشر الأولى إقليميًّا وعالميًّا، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونيًّا لتصل إلى 100 %، التي لها الأثر في زيادة الثقة بالقطاع العقاري. مشيداً بالدور المشهود للجنة العقارية بغرفة الرياض برئاسة ا/ عائض الوبري في دعم نمو القطاع العقاري وخلق حراك تنمويّ غير مسبوق.

يذكر أن سايرك عقد أربع مؤتمرات سابقة انطلقت عام 2007 م تناولت الاستثمارات العقارية ومستقبل العقار ودور العقار في التحول الوطني والتنمية المستدامة..، وكانت أهم أطروحاتها إنشاء الهيئة العامة للعقار وإنشاء الهيئة السعودية العامة للمقيمين وإقرار المحاكم العقارية وإقرار الرهن العقاري.

