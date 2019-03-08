الحصيني: اليوم.. بدء طالع «سعد السعود» وطقس معتدل يسود الأجواء

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة يبدأ طالع «سعد السعود» هو أول أيام أنواء الربيع، ومدته 13 يومًا، ويعتدل الطقس فيه بوجه عام، كما أنه من مواسم الأمطار.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يتم فيه غرس فسائل النخيل، ويقلم العنب والتين، ويزرع فيه البرسيم والخضار، وتفرخ فيه الطيور البرية ناصحا بالامتناع عن صيدها خلال تلك الفترة.

وأضاف الباحث في الطقس، «سعد السعود» هو آخر نجوم العقارب «العقرب الثالثة»، وتسمى «عقرب الدسم» دلالة على الربيع إذا كانت السنة خصبة، وفيها وقت هجرة الطيور المهاجرة وتشاهد بكثرة في البر، وتقول العرب: «إذا طلع سعد السعود لانت الجلود، وذاب كل جلمود، واخضر كل عود، وانتشر كل مصرود، وكره في الشمس القعود».

يُذكر أن نجوم العقارب ليست نجمًا بالمعنى المعروف، وإنما هي صفة تطلق على الأيام، ومدتها 39 يومًا، وهي ثلاثة منازل، الأول: العقرب الأولى، وتسمى سعد الذابح أو السم، والثانية تسمى سعد بلع أو الدم، والثالثة: سعد السعود أو الدسم.

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والمنزلين الأولين «سعد الذابح وبلع» يأتيان في فصل الشتاء، أما «سعد السعود» فيأتي في فصل الربيع، وتقول العامة: «إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب»، ويغلب عليها اعتدال الجو، وفي آخرها يبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض، ولم يصبه العطش.

من جهة أخرى، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية الشرقية (حفر الباطن والقيصومة)، يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، مع وجود سماء غائمة جزئيًّا على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.