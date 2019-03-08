افتتاح جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد في تبوك

افتتحت أمانة منطقة تبوك، أمس الخميس، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد بمدينة تبوك.

وأوضح مدير إدارة مشاريع الجسور والأنفاق بالأمانة المهندس عبدالمجيد بن فريح السراح، أن جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد يعد من أحد أهم مشاريع الأمانة التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخرًا؛ حيث إنه سيسهم بشكل كبير في تحرير الحركة المرورية، وربط ما يزيد على عشرة أحياء من المدينة بعضها ببعض.

وبيَّن المهندس السراح، أن طول الجسر بلغ «1250»م كما بلغ طول الجسر الخرساني «295.5»م وبعرض 18.4م بواقع «3» حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى تركيب «20» عمود إنارة تجميلي مزينة بالسيفين والنخلة على الجسر بارتفاع «15»م، تحتوي على «4» فوانيس لكل عمود، وتركيب «6» أعمدة أبراج إنارة (هاي ماست) بارتفاع «25»م.

وأشار المهندس السراح إلى أن الأمانة أنهت كافة أعمال الجسر الإنشائية والكهربائية، وجار العمل حاليًا على تطوير الطرق المحيطة بالجسر؛ حيث ستقوم الأمانة بأعمال تطوير للشوارع المحيطة بالجسر تشمل أعمال سفلتة، والإنارة والأرصفة لتسهيل الحركة المرورية وتحريرها أسفل الجسر.