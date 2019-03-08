السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية بمحافظة الحديدة



الحديدة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية تزن 37 طنًا، على النازحين والمتضررين في قرى منظر ،الطور ، الحدب ، الدوامية ، المشائخ التابعة لمديريتي الحوك وبيت الفقيه في محافظة الحديدة، يستفيد منها 6,000 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعًا.

//انتهى//

13:46ت م

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