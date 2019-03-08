السعودية اليوم / جمعية "شمعة أمل" وتعليم نجران يختتمان برنامج " أسبوع الموهبة الخليجي"



نجران 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

اختتمت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة "شمعة أمل"، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، أمس برنامج "أسبوع الموهبة الخليجي"، وذلك بالثانوية السادسة عشر بنجران.

وتضمن البرنامج كلمة لرئيسة القسم النسائي بالجمعية، نورة آل مسعد أبانت من خلالها مشوار مبدعات الجمعية وتحديهم للإعاقة، وإبداعهم في مواهبهم الخاصة، وما تقدمة الجمعية من تسهيلات وبرامج تخدم هذه الفئة لإبراز مواهبهم وصقلها، ودمجهم مع أفراد المجتمع من المبدعين والمخترعين، بعد ذلك شارك عدد من منسوبات الجمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة بمجموعة من الأعمال، كالرسم السينمائي والرسم العادي، وتصفيف الشعر، كما قدمت طالبات الثانوية الـ 16 عدد من الأعمال في مجال الرسم، والمكياج، والخط العربي، وإلقاء القصائد وفن الإلقاء.

//انتهى//

13:46ت م

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