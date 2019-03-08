انت الان تتابع تفاصيل خبر سيناتور أمريكي: بن سلمان مجرم ومتهور يقوض دعمنا للرياض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 12:47 مساءً - وصف السيناتور الأمريكي، ماركو روبيو، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بأنه "مجرم عتيد، ومتهوّر عديم الرحمة"، وأن لديه نزوعاً للتصعيد والمخاطرة، ويميل للمواجهات في سياسته الخارجية.

وقال روبيو، خلال جلسة للكونغرس الأمريكي، أمس الخميس، للتصديق على ترشيح الجنرال المتقاعد جون أبي زيد لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى السعودية: إن "بن سلمان يريد على نحو متزايد اختبار حدود ما يمكن أن يفلت به".

واعتبر روبيو أن التصرفات "المتهورة" لولي العهد السعودي تقوّض دعم الكونغرس للعلاقة مع الرياض.

وروبيو واحد من بين عشرات المشرّعين الأمريكيين الذين يتهمون إدارة البيت الأبيض بدعم بن سلمان وحمايته من المساءلة حول "جرائم يقف خلفها".

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والأسبوع الماضي، شنّ أعضاء في الكونغرس الأمريكي هجوماً لاذعاً على ترامب، عقب جلسة مغلقة، متهمين إياه بالتقاعس عن تحقيق العدالة في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المشرعون الأمريكيون عبّروا عن خيبة أملهم من جراء ما تقوم به إدارة ترامب من تحقيقات في قضية خاشقجي، حيث كانوا يتوقعون تقريراً مفصلاً يجيب عن تساؤلاتهم.

وقدَّم مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة، الاثنين (4 مارس)، شروحاً لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ بشأن التحقيقات في عملية الاغتيال التي طالب بها الأعضاء.

وتخلّفت إدارة ترامب عن موعد نهائي، في فبراير الماضي، لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن المسؤول عن مقتل خاشقجي.