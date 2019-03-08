السعودية | المملكة تفوز بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2021

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:18 مساءً, 8 مارس 2019 م المناطق - الرياض فازت المملكة بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة لعام 2021 ، بعد أن حصد ملف الإستضافة المقدم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال على أغلبية الأصوات خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية .

ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الدعم الغير محدود لجميع قطاعات الدولة وبالأخص القطاع الرياضي، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وأكد الحربي أن استضافة لكأس العالم لرفع الأثقال امتداد إلى تنظيم المملكة للتظاهرات الرياضية الكبيرة في مختلف الألعاب تماشيا مع رؤية المملكة 2030 .

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