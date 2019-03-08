استعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية الجوازات

العديد من المقيمين والوافدين بالأراضي الحجازية في السعودية يبحثون عن خدمة استعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة والتي من خلالها يمكن الاطلاع علي الصلاحية المتعلقة بها من اجل معرفة تاريخ التجديد حتي لا يقع صاحبها تحت طائلة القانون السعودي ودفع الغرامات بسبب تأخير تجديدها، حيث تعد خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من ابرز الخدمات الإلكترونية التي يهتم بها المغتربين بالمملكة فاليوم سوف نتحدث في هذا المقال عن كيفية معرفة تاريخ انتهاء الإقامة فرجاء تابعونا.

استعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة السعودية

سأقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة السعودية التي توفرها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ومن اجل التعرف علي الخطوات يلزم علي المستعلم الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، من ثم يقوم بالدخول مباشرة علي قسم الاستعلامات الإلكترونية، من ثم اختيار قسم الجوازات من ثم خدمة الاستعلام عن الإقامة، حيث يمكن الدخول علي رابط الخدمة مباشرة من خلال الولوج علي الرابط الالكتروني الموضح لحضراتكم بعالية.

بوابة أبشر الإلكترونية الجوازات

وفرت الوزارة خدمة تنزيل برنامج أبشر الجوازات علي الأجهزة الهواتف الحديثة من اجل متابعة معرفة صلاحية الإقامة السعودية عن طريق المحمول، وذلك لكي تسهل الأمر اكثر علي المواطنين بدلا من استخدام البوابة الإلكترونية للوزارة عن طريق الكمبيوتر واللاب توب، وختاما بعد الانتهاء من أدخال بياناتك بالحقول المخصصة بخدمة الاستفسار عن صلاحية أقامة مقيم، سوف يقوم الموقع الالكتروني للوزارة بتحويلك إلي المعلومات المتعلقة بتاريخ انتهاء الإقامة ومدة صلاحيتها، وهنا يأتي نهاية شرحنا لخدمة استعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.