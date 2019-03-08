شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود المرأة العربية في كافة المجالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بدور المرأه العربية الفاعل والحيوي والمؤثر على كافة الأصعدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وما تقوم به من أعمال وانجازات.

وأكد الدكتور السلمي، في بيان اليوم (الجمعة) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المرأة العربية شريك أساسي لتحقيق النهضة والتنمية في الدول العربية، مثمنًا كفاح المرأة الفلسطينية المناضلة التي ضربت أروع الأمثلة في البطولة والصمود دفاعاً عن أرضها ومقدساتها مقدراً عالياً شجاعتها وتضحياتها.

وأشار إلى أن البرلمان العربي أقر «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، لتكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحفظ حقوقها ويصون كرامتها ويوفر الحياة الكريمة لها، موضحًا أن البرلمان سيُطلق قريباً الوثيقة في دولة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار جهود البرلمان العربي في دعم المرأة العربية لتحقيق تطلعاتها، وتعزيز دورها ومكانتها في الشأن العام للمجتمع، والبناء على ما حققته من إنجازات في السنوات الأخيرة.