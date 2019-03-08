السعودية اليوم / بلدية رجال المع تكثف جولاتها الرقابية



محايل 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

نفذت بلدية رجال المع خلال الأسبوع الماضي, جولات تفتيشية ورقابية, شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية،والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية ،والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق سبع محلات تجارية، ومصادرة 58 كيلو غراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتسجيل 11 مخالفة بحق محال مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه 9 إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.

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12:03ت م

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