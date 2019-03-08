السعودية اليوم / أكثر من 6 الآف مستفيد من برامج الهلال الأحمر بالباحة



الباحة 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة الشهر الماضي, دورات برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية، وبرامج التوعية ضمن برامج خدمة المجتمع، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني وعملاً بالخطة العامة للتدريب لعام 2019 .

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة عماد بن منسي الزهراني، أن إدارة التدريب بالمنطقة خلال شهر فبراير الماضي نفذت 60 دورة إسعافية منها 32 دورة إسعافية للرجال استفاد منها 455 شخص، و 28 دورة نسائية استفادت منها 224 متدربة, كما نفذت عدد من المحاضرات الإسعافية للرجال والنساء استفاد منها 6418 مستفيداً ومستفيدة من التوعية.

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11:47ت م

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