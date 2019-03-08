فك غموض إبريق صيني عمره 700 عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توصلت مجموعة باحثين من جامعة شيكاجو الأمريكية إلى تحديد عمر إبريق أثري مصنوع من الفخار.

وبحسب موقع Cosmos Magazine قدر الباحثون عمر الفخار بـ700 سنة، عثر عليه في حطام سفينة بجزيرة سومطرة الإندونيسية 1980، وتمكنوا من دراسة الفخار عن طريقة تقنية تعتمد على الأشعة الضوئية والأشعة السينية المحمولة، مما يساعد على فهم طريقة التصنيع في القرن الثاني عشر في الصين.

وصنع الإبريق من فخار معروف باسم (Qinbai) والذي أنتج بين 960 و1368 بعد الميلاد في الصين، ويحتفظ المتحف الميداني في أمريكا بالفخار.