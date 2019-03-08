“فوربس” تعلن قائمة أغنى الأشخاص لعام 2019.. وهؤلاء هم أثرياء العرب

:



.

أعلنت مجلة فوربس قائمتها السنوية لأغنى الشخصيات في العالم لعام 2019، حيث بلغ عددهم 2153 شخصا بثروة بلغت 8.7 تريليون دولار.

وانخفض عدد المليارديرات هذا العام بنحو 55 مليارديرا، وتراجعت الثروات بنحو 400 مليار عن حجمها العام الماضي.

وتعتمد “فوربس” في تصنيفها لقائمة الأثرياء على أسعار أسهم شركاتهم وحجم ما يمتلكون من أموال بداية من 8 من فبراير، وربما يتحول البعض إلى أكثر أو أقل ثراءً في غضون أيام.

وتُحسب ثروات الأفراد وليس الأسر بشكل تراكمي، ويؤخذ في الاعتبار ثروة زوجة الملياردير وأطفاله لو كان هذا الشخص هو مؤسس الثروة، وتقدر المجلة أيضاً قيمة الأصول والشركات الخاصة والعقارات وما يمتلكه الشخص من لوحات فنية وغير ذلك.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

1- جيف بيزوس، الولايات المتحدة، مؤسس “أمازون دوت كوم”، بلغت ثروته 131 مليار دولار.



2- بيل غيتس، الولايات المتحدة، مؤسس “مايكروسوفت”، بلغت ثروته 96.5 مليار دولار.



3- وارن بافيت، الولايات المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي، بلغت ثروته 82.5 مليار دولار.



4- برنارد أرنولت، فرنسا، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لويس فيتون، بلغت ثروته 76 مليار دولار.



5- كارلوس سليم، المكسيك، قطاع الاتصالات، بلغت ثروته 64 مليار دولار.



6- أمانسيو أورتيغا، إسبانيا، مؤسس شركة الأزياء إينديتيكس، بلغت ثروته 62.7 مليار دولار.



7- لاري إليسون، الولايات المتحدة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، بلغت ثروته 63.5 مليار دولار

Advertisements



8- مارك زوكربيرج، الولايات المتحدة، مؤسس موقع فيسبوك، بلغت ثروته 62.3 مليار دولار.



9- مايكل بلومبيرغ، الولايات المتحدة، مؤسس شركة بلومبيرغ المحدودة، بلغت ثروته 55.5 مليار دولار.مايكل

10- لاري بيدج، الولايات المتحدة، مؤسس شريك في قوقل، بلغت ثروته 50.8 مليار دولار.



.

.

المليارديرات العرب

252- نصاف ساويرس، مصر، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية،بلغت ثروته 6.4 مليار دولار.



343- ماجد الفطيم، الإمارات، مؤسس مجموعة ماجد الفطيم، بلغت ثروته 5.1 مليار دولار.



413- عبدالله بن أحمد الغرير..، الإمارات، رئيس مجلس إدارة “مجموعة الغرير للاستثمار”، بلغت ثروته 4.6 مليار دولار.



568- يسعد ربراب، الجزائر، رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، بلغت ثروته 3.7 مليار دولار.



691- سهيل بهوان، عمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة، بلغت ثروته 3.2 مليار دولار.

775- نجيب سوريس، مصر..، ومؤسس مجموعة أوراسكوم، بلغت ثروته 2.9 مليار دولار.



