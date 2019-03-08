الجوازات تقدم خدمة جديدة للعسكريين عبر منصة أبشر

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس الخميس، عن خدمة جديدة للعسكريين للتيسير عليهم عبر منصة أبشر. وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه أصبح بإمكان العسكريين الاستفسار عن حالة تصريح السفر عبر حساباتهم الشخصية بمنصة أبشر⁩ الإلكترونية.





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