حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

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تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة. ويستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية..، وسماء غائمة جزئياً على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.





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