بالصور.. مكتب الدعوة في أبوعريش ينظم مسابقة «العلم الواجب»

بدأت النسخة الثانية من مسابقة العلم الواجب، ضمن برنامج الدورات الأولية الإلكترونية، التي ينظمهما المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش، الأربعاء الماضي، وذلك في إطار برامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي.

وأوضح مدير المكتب نبيل بن سالم العطاس أن المسابقة تهدف لتعليم كبار السن ما هو معلوم من الدين بالضرورة بطريقة جديدة ومبتكرة ولافتة للانتباه؛ حيث يتم خلال المسابقة تقديم عدد من مقاطع الفيديو التعليمية وبثها عبر موقع المكتب الإلكتروني، ومن ثم دعوة الشباب والفتيات لعرضها على من حولهم من كبار السن عبر جوالاتهم وأجهزتهم الذكية بهدف تعليمهم .

وأضاف أن المستهدف «المتعلم» والقائم بالعملية التعلمية يدخلون في السحب على جوائز البرنامج والبالغة 100 ألف ريال، مشيرًا إلى أن المكتب نفذ دورات تدريبية للتعريف بالمسابقة وآلياتها وشرحها لعدد من المنسقين الدعويين ،وعدد من المكاتب التعاونية والجهات المشاركة، داعيًا الجميع للمشاركة في المسابقة التي تأتي بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية وأوقاف الشيخ محمد بن عبدالله الجميح .

يذكر أن النسخة الأولى من مسابقة العلم الواجب التي نظمها المكتب العام الماضي، حققت نجاحًا مميزًا وشهدت مشاركة 1900 متسابق .