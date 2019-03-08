انت الان تتابع تفاصيل خبر بينهن عربيتان.. ميلانيا ترامب تسلم الفائزات بجائزة "الشجاعة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 09:46 صباحاً - سلّمت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، 10 نساء من حول العالم "جائزة المرأة الدولية للشجاعة" السنوية الأمريكية.

ومنحت ميلانيا، خلال احتفال أقيم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، الجائزة للسيدة المصرية ماما ماجي، مؤسِّسة منظمة "ستيفن تشيلدرين" لرعاية الأطفال؛ لدورها في إنقاذ الفقراء والمهمشين في مجتمعها.

كما حصلت الأردنية خالدة خلف حنا الطوال، مديرة إدارة الشرطة النسائية في مديرية الأمن العام الأردنية، على الجائزة من قبل ترامب؛ وذلك لدورها في دعم سلامة المرأة وأمنها.

بدورها قالت السفارة الأمريكية في القاهرة، في بيان لها: إن "ماجي تجسّد نموذجاً للشجاعة والقيادة المنشودة للارتقاء بالأشخاص الأقل حظاً، ودعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز وضع المرأة في مصر".

وأسست ماجي منظمة "ستيفن تشلدرن" غير الحكومية لخدمة ورعاية الأطفال الأقل حظاً من جميع الخلفيات في القاهرة؛ من خلال توفير الطعام، والملابس، والتعليم المجاني، والتوجيه، فضلاً عن توفير التدريب المهني للراشدين.

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من جانبها قالت الطوال عقب منحها الجائزة: "فخورة بتمثيل الأردن وجهاز الأمن العام، الذي خدمت فيه لمدة 28 عاماً، والجائزة مسؤولية إضافية وخبرة سأكتسبها من التجربة الأمريكية".

والطوال واحدة من النساء اللاتي يشغلن أرفع المناصب في الأجهزة الأمنية في الأردن؛ فقد التحقت بمديرية الأمن العام في عام 1991. وتم تكريمها تقديراً لجهودها في قضايا حساسة؛ منها العمل مع ضحايا العنف المنزلي، والعنف الجنسي والجسدي والاجتماعي.

وعملت الطوال في مديرية الإصلاح والتأهيل للنساء، حيث سعت لضمان تطبيق معايير قوانين حقوق الإنسان الدولية في السجون، كما فتحت عيادة خاصة بالنساء. وتشمل جهودها العمل في قضايا اللاجئين والأزمة السورية.

والجائزة الدولية للمرأة الشجاعة تقدّم سنوياً من قبل وزارة خارجية الولايات المتحدة للمرأة في جميع أنحاء العالم، اللواتي يُظهرن القيادة والشجاعة والحيلة والاستعداد للتضحية من أجل الآخرين، وخاصة لترويج أفضل لحقوق المرأة.