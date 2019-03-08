الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في شرطة منطقة الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت شرطة منطقة الرياض عن توفر 17 وظيفة عمدة ونائب عمدة لأحياء مدينة الرياض على المراتب السابعة، السادسة، الخامسة على النحو التالي:

– عمدة حي بدر (المرتبة السابعة)

– عمدة حي الخليج (المرتبة السابعة)

– عمدة حي المطار السكني (المرتبة السابعة)

– عمدة حي ظهرة البديعة (المرتبة السابعة)

– عمدة حي عتيقة (المرتبة السابعة)

– عمدة حي السعادة (المرتبة السابعة)

– عمدة حي منفوحة القديمة (المرتبة السابعة)

– عمدة حي اشبيليا (المرتبة السابعة)

– عمدة حي البطحاء والمرقب (المرتبة السابعة)

– نائب عمدة حي سلطانة (المرتبة السادسة)

– نائب عمدة حي المربع (المرتبة السادسة)

– نائب عمدة حي العريجاء القديمة (المرتبة السادسة)

– نائب عمدة حي الاسكان وطريق الخرج (المرتبة الخامسة)

– نائب عمدة حي العقيق (المرتبة الخامسة)

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– نائب عمدة حي الصناعية الجديدة والاسكان (المرتبة الخامسة)

– نائب عمدة حي شبرا والدريهمية (المرتبة السادسة)

– نائب عمدة حي الفيصلية (المرتبة السادسة)

أما المؤهلات المطلوبة فهي:

– المرتبة السابعة: بكالوريوس مع خبرة 4 سنوات أو الثانوية مع دبلوم لمدة سنة و خبرة 12 سنة.

– المرتبة السادسة: بكالوريوس أو الثانوية العامة مع دبلوم وخبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– المرتبة الخامسة: الثانوية العامة مع دبلوم لمدة سنة وخبرة لا تقل عن 4 سنوات.

ومن الشروط العامة: أن لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً وأن يكون من سكان الحي ومقيماً فيه بصورة مستمرة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار وقبل تقدمه على الوظائف.

أن يكون من العارفين بأحوال السكان وأن تستمر إقامته فيه طيلة شغل وظيفة العمدة وأن لا يكون عسكرياً على رأس العمل أو يصرف له راتب تقاعدي.

وسيكون التقديم حضورياً في مقر شرطة مدينة الرياض (الشؤون الإدارية والمالية – شؤون الموظفين) بحي المنصورة مع اصطحاب الوثائق المطلوبة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً من الأحد إلى الخميس في موعد أقصاه (30) يوماً من تاريخه.