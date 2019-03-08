الجوية بطلا لأثقال القوات المسلحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض حقق منتخب القوات الجوية بطولة رفع الأثقال في منافسات دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة الـ17 المقامة حاليا في جدة، وحل منتخب القوات البرية في المركز الثاني، وجاء منتخب القوات البحرية في المركز الثالث، وتوج قائد معهد قوات الدفاع الجوي رئيس اللجان التنفيذية للدورة اللواء محمد القرشي الفرق الفائزة في البطولة.



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