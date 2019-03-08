لا عقوبات للتسنين في سباقات الهجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضح عضو لجنة المخالفات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، ذيب الدوسري أن اكتشاف التشبيه والتسنين في سباقات الهجن وكذلك في المزاين لا يخضع للعقوبات ولم تنص اللوائح على ذلك في هذه النسخة، بل يتم الاستبعاد فقط من المسابقة دون حدوث أي عقوبات.

وكانت لجنة التشبيه والتسنين بدأت باستقبال طلبات المشاركين عبر الموقع الرسمي من خلال تدوين معلومات السن واللون للهجن المشاركة، وقبل انطلاق الأشواط تفحصها ميدانيا للتأكد من صحة المعلومات المدخلة وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بكل شوط.

يذكر أن التشبيه والتسنين سيطبقان في المرحلة النهائية من سباقات الهجن التي تنطلق منافساتها في الحادي عشر من مارس الحالي.