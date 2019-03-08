العجز التجاري الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 10 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قفز العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات في 2018، فيما سجل العجز في الميزان التجاري مستوى قياسيا مرتفعا، على الرغم من فرض إدارة ترمب رسوما على نطاق واسع من السلع المستوردة في مسعى لتقليص الفجوة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إن قفزة بنسبة 18.8% في العجز التجاري في ديسمبر، أسهمت في تسجيل عجز إجمالي قدره 621 مليار دولار العام الماضي.

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وكان عجز 2018 الأعلى منذ عام 2008، وأعقب عجزا بلغ 552.3 مليار دولار في 2017.

وجاء تدهور العجز التجاري الأمريكي على الرغم من سياسة تجارية ينتهجها البيت الأبيض التي قال الرئيس دونالد ترمب إنها ضرورية لحماية المصنعين الأمريكيين مما يقول إنها منافسة أجنبية غير عادلة.

ورغم رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات صينية بمئات المليارات من الدولارات فإن العجز التجاري مع الصين في 2018 ارتفع بنسبة 11.6% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 419.2 مليار دولار. وسجلت الولايات المتحدة واردات قياسية من 60 دولة في مقدمتها الصين والمكسيك وألمانيا في 2018، فيما بلغت واردات السلع مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2.6 تريليون دولار العام الماضي.