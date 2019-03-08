أمريكا تلغي 77 تأشيرة لفنزويلا وتهدد بمحاسبة رئيسها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن الولايات المتحدة تخطط لإلغاء تأشيرات خاصة بمسؤولين وأسرهم على صلة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف بنس خلال اجتماع مع رجال أعمال من أمريكا اللاتينية في واشنطن «تعلن وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة ستلغي 77 تأشيرة، بينها تأشيرات لعدد من مسؤولي نظام مادورو وأسرهم».

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وأضاف «سنواصل محاسبة نظام مادورو إلى حين استعادة الحرية في فنزويلا». واتهم بنس الحكومة الكوبية بأنها جزء من سبب مواصلة احتفاظ مادورو بسلطته، وعده «دمية لدى كوبا».

وأعاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون التأكيد على دعم واشنطن لرئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا موقتا للبلاد.

في الإطار نفسه، اعتقلت قوات الأمن الفنزويلية صحفيا أمريكيا ومساعده في فنزويلا من أجل استجوابهما، ثم أطلقت سراحهما لاحقا، وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن ضباط الأمن داهموا منزل كودي ويدل وكارلوس كاماتشو، واعتقلوهما وصادروا ما بحوزتهما من معدات.

وكانت الولايات المتحدة طالبت فنزويلا بإطلاح سراح الشخصين، ووصفت رئاسة مادورو بأنها «غير شرعية».