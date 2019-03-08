السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نواكشوط أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أنه يدعم بقوة ترشيح صديقه ورفيق دربه وزير الدفاع محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو المقبل. Advertisements وأوضح عقب زيارة لمقر الحزب الحاكم أن «ولد الغزواني رشح نفسه للانتخابات ومن حقه ذلك ونحن ندعمه بقوة». وكان وزير الدفاع أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية وحظي بدعم الحزب الحاكم. وأعلن الرئيس أنه لن يترشح لولاية ثالثة تماشيا مع أحكام الدستور التي لا تسمح له إلا بولايتين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الموريتاني يساند وزير الدفاع للرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.