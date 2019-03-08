ترمب يمنع المناظرات الكاذبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه قد يمنع «وسائل الإعلام الكاذبة» من إجراء مناظرات انتخابية.

جاء ذلك في تغريدة علق فيها ترمب على قرار اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بمنع شبكة «فوكس نيوز» من استضافة أي مناظرات في الانتخابات التمهيدية للحزب المقررة في 2020، حسبما نقلت وكالة أبناء بلومبيرج.

وقال ترمب تعليقا على ذلك «جيد، سأفكر في فعل الشيء نفسه مع شبكات الأخبار الكاذبة».