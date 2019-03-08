الداخلية المصرية تقتل 7 إرهابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 7 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمحافظة الجيزة أمس.

وقالت الوزارة إنه بناء على توفر معلومات بشأن اعتزام بعض «عناصر حركة حسم الإرهابية» بزرع عبوات ناسفة بمحافظة الجيزة، وجرى نشر أكمنة واشتبهت في سيارة ربع نقل، ولدى الاقتراب منها بادر مستقلوها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، ما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن إصابة أحد الضباط ومصرع مستقلي السيارة وهم ثلاثة.

وأضاف البيان أن عمليات التتبع أسفرت عن تحديد الوكر الذي كان يتم فيه تصنيع العبوات الناسفة، وتبين أنه شقة سكنية بإحدى العقارات بمدينة أكتوبر، وأشار إلى أن تبادل إطلاق النار مع العناصر الموجودة داخلها أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.