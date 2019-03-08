بلدية الجموم تغلق مستودعا ومخبزا لمخالفتهما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أغلقت بلدية محافظة الجموم أمس مستودعا عشوائيا مخالفا في تخزين الخضراوات والمشروبات الغازية، لتدني مستوى النظافة العامة، وأحد المخابز المخالفة لاستخدام وقود الديزل. وصادرت الفرق الرقابية كميات من المواد الغذائية بلغت 310 كجم من البصل و80 كجم من الطماطم و60 كجم من الجزر والليمون، وتم التحفظ على 91 كرتون مشروبات غازية.



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