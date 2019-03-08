«البلدية» تناقش هيكلة إدارات الاستثمار في الأمانات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقشت وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال ورشة عمل حضرها وكيل الوزير للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر أمس، الإجراءات المستقبلية لتطوير النظام الالكتروني لإدارة الاستثمارات البلدية.

وتضمنت الورشة مناقشة 4 محاور رئيسية، وهي: هيكلة إدارات الاستثمار في الأمانات، ومشروع تطوير النظام الالكتروني للاستثمارات البلدية، وتوحيد الأنشطة الاستثمارية لتتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية ISIC4، ،كما استعرضت الورشة أبرز التعديلات المقترحة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

سلسلة القيمة المضافة

وناقش المشاركون من مديري إدارات الاستثمار بالأمانات الآلية المستقبلية لسلسلة القيمة المضافة لإجراءات الاستثمار البلدي والإجراءات المرتبطة بها التي تستهدف أتمتتة جميع إجراءات العلاقة مع المستثمر، بالإضافة للإجراءات الداخلية بين البلدية والأمانة والوزارة التي تبدأ من تحديد الفرصة الاستثمارية والطرح والترسية، وتسليم وتشغيل المواقع الاستثمارية، وصولا لمتابعة العقود واستلام الموقع كحلقة أخيرة من هذه السلسلة.

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منصة الكترونية للفرص

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا منصة الكترونية للفرص الاستثمارية لطرح مختلف الفرص الاستثمارية في مناطق المملكة التي تشمل 285 أمانة وبلدية لتمكين المستثمرين من الوصول للفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات في موقع موحد بكل يسر وسهولة.

وتوفر المنصة على المستثمر عناء الذهاب للأمانة أو البلدية للحصول على المعلومات حول الفرص الاستثمارية المطروحة، من خلال الدخول على المنصة وفرز الفرص الاستثمارية حسب النطاق الجغرافي المرغوب الاستثمار به أو حسب النشاط الذي يبحث عنه المستثمر، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على مواقع الفرص الاستثمارية على الخارطة والوصول للموقع، بالإضافة إلى الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات قبل شرائها الكترونيا بكل يسر وسهولة.

تحديد الأنشطة المهمة

وعبر منصة الفرص الاستثمارية يتمكن المستثمر من تحديد مجموعة من الأنشطة الاستثمارية ذات الاهتمام ليتم إرسال تنبيهات عندما تقوم الأمانة أو البلدية بطرح أي من الفرص للأنشطة التي قام المستثمر بتحديدها مما يساعد المستثمر على متابعة الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام علاوة على عدد من المميزات التي تساعده في الوصول للفرصة الاستثمارية المناسبة له التي يمكن الاطلاع عليها بالدخول المباشر على تطبيق الأجهزة الذكية «بلدي استثمار» والمتاح على نظام iOS.