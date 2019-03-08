تفعيل مبادرة »باحث المستقبل« بالحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر

ناقشت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مع إدارة الموهوبين بإدارة التعليم بالمنطقة أمس في مقر العمادة بمدينة عرعر سبل تفعيل مبادرة «باحث المستقبل».

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور معن المدني أن العمادة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع إدارة التعليم بما يخدم منسوبي الإدارة والطلبة، ودعم الموهوبين والاستثمار في مواهبهم في مجال البحث العملي والابتكار.

من جهته قدم مدير إدارة الموهوبين ومنسق مبادرة باحث المستقبل خالد الذايدي شرحا عن أهمية مبادرة باحث المستقبل، وعدد البحوث التي تقدم بها الطلبة ومستواها المتميز مقارنة مع أعمارهم، مبينا أن إدارة الموهوبين تسعى للاستفادة من دعم جامعة الحدود الشمالية في تطوير خبرات الباحثين من الطلبة، وتعزيز معارفهم وصقل مهاراتهم في مجال إعداد البحوث والنشر العلمي والابتكار.