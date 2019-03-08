الحج والعمرة تحصد جائزتين في الإبداع الإعلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة توجت وزارة الحج والعمرة أمس بجائزتي «رحلة الجسد والروح الإعلامية» التي يقدمها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وذلك خلال حفل افتتاح الملتقى العلمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بالمدينة المنورة. وجاءت الجائزة الأولى عن أفضل إبداع إعلامي للقطاع الحكومي خلال موسم حج 1439، فاز بها فيلم «مناسك 1451هـ -2030»، والثانية لأفضل وسم رقمي للأعمال الإبداعية الإعلامية للقطاع الحكومي وهو وسم «نحبك يا ضيف الرحمن»، وفازت بها الوزارة ممثلة في وكالة الحج والعمرة لشؤون الزيارة في المدينة المنورة.



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