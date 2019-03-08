1000 شجرة تزين مرافق إصلاحية الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

غرست إصلاحية الرياض أمس 1000 شجرة من نبات المورينقا والسدر، ضمن مبادرة أطلقتها سجون منطقة الرياض بهدف تكثيف الغطاء النباتي بين مرافق الإصلاحيات وجعلها صديقة للبيئة، وامتداد المبادرة مستقبلا إلى باقي إصلاحيات مناطق السعودية، وذلك بحضور مدير سجون منطقة الرياض العقيد علي العمري، وعدد من مسؤولي الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية.

وجاءت هذه المبادرة تنفيذا للشراكة الاستراتيجية الموقعة بين المديرية العامة للسجون والجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية، والتي عقدت أخيرا في أنسنة إصلاحيات المملكة ودخولها في تصنيفات عالمية متقدمة بين سجون العالم، حيث شارك نحو «100» نزيل من الإصلاحية هذه المبادرة.

من جهة أخرى انطلقت أعمال تشغيل البيوت المحمية القائمة بالإصلاحية، لتكوين خط إنتاج محلي من الورقيات والخضراوات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل الإصلاحيات ومن ثم التصدير إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى اكتساب النزلاء الخبرات والتدريبات الزراعية التي تؤهلهم لفرص عمل واعدة في المجال الزراعي أثناء وبعد انقضاء محكومياتهم.