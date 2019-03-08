تمرين درع الجزيرة يعزز الجاهزية العسكرية والأمنية في منطقة الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم المتحدث الرسمي لتمرين درع الجزيرة المشترك 10 العميد الركن عبدالله السبيعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمدينة الجبيل بحضور عدد من القادة العسكريين والإعلاميين، عرضا تفصيليا عن مجريات ومراحل التمرين الذي تشارك فيه القوات المسلحة والقطاعات الأمنية السعودية، إضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية.

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وأوضح أن مثل هذه التمارين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القوات السعودية وقوات دول مجلس التعاون الخليجي، لرفع المستوى التدريبي لجميع القوات المسلحة المشتركة.

وبين السبيعي أن للتمرين أهدافا عدة، من أهمها: تطوير المهارات واستخدام الأمل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة وتطوير المفاهيم وتفعيل العمل المشترك.

وأضاف أن التمرين يتضمن مراحل أساسية أربع، حيث إن المرحلة الأولى هي وصول القوات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومرحلة التدريب الأكاديمي. والمرحلة الثانية للتمرين هي تمرين مركز القيادة، حيث إن هذا التمرين يكون من خلاله تدريب القادة على إدارة العمليات الحربية واستخدام المشبهات للتعامل فيه مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية. فيما يكون في المرحلة الثالثة التدريب الميداني بالذخيرة الحية. وبعدها المرحلة الرابعة التي يكون فيها الحفل الختامي ومغادرة القوات المشاركة.