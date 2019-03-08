نائب أمير مكة يبحث تأخر وصول بعض الخدمات للمحافظات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مع مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري، ومدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، أسباب تأخر وصول خدمات هذين المرفقين إلى بعض المحافظات التي زارها أخيرا.

ويأتي لقاء نائب الأمير بمديري القطاعين، إثر تلقيه شكاوى عدد من أهالي بعض المحافظات الذين التقاهم خلال زيارته لمحافظات المنطقة، مطالبين بتحسين خدمات الاتصالات وتوفير مكاتب للأحوال المدنية في المحافظات التي يقطنونها، موجها مديري القطاعين بوضع خطة زمنية لتوفير الخدمات وتحسينها، على أن يرفعا هذه الخطة وآليات تنفيذها له خلال شهر من تاريخه.