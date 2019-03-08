الفيصل يناقش دعم مشاريع الكهرباء في العاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة ناقش مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل خلال اجتماع في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان سبل دعم مشاريع الكهرباء في العاصمة المقدسة، إضافة إلى آليات توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة، والشركة السعودية للكهرباء، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأجودها لضيوف الرحمن وسكان مكة المكرمة، خاصة في المواسم التي تشهد كثافة بشرية، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود.



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