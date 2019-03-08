السعودية | الهيئة الملكية بالجبيل تستضيف “ملتقى الأزمات ” بعد غد

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تستضيف الهيئة الملكية بالجبيل مساء بعد غد الملتقى الرابع للجمعية السعودية للعلاقات العامة والاعلان ” سابرا ” تحت عنوان ( العلاقات العامة والأزمات .. الادوار والاستراتيجيات )، بمشاركة (26) متحدثاً و (6) جلسات، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية .

وتتركز محاور الملتقى الذي يستمر يومين، حول الأزمات المؤسسية المفاهيم والاسباب، وأساليب استكشاف الأزمة والتنبؤ بوقوعها، واستراتيجيات التعامل مع الأزمات المؤسساتية، وندوة اتجاهات ومستقبل الممارسة المهنية للعلاقات العامة ونماذج عالمية، عربية، محلية في كيفية التعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى الأدوار الاستشارية والاتصالية للعلاقات العامة للتغلب على الأزمات .

وتهدف الجمعية من خلال هذا المؤتمر إلى أن تكون مرجعية يعتد بها لدى ممارسي العلاقات العامة والمتخصصين فيها .

الجدير بالذكر أن المؤتمر سيحظى بمشاركة العديد من المختصين الذين سيثرون المؤتمر برؤيتهم حول فن إدارة الازمات وفن التعامل معها.