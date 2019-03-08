إحباط تهريب أكثر من مليوني ريال بحيلة «كراتين التمور» في القصيم

ضبطتها سلطات جمرك مطار الأمير نايف..

‏أحبط جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم محاولة تهريب (2,354,000) ريال سعودي إلى خارج المملكة؛ حيث كانت الأموال مخبأة داخل كراتين تمور. وتشير مصادر «عاجل» إلى أن موظفي المطار لاحظوا أن العامل أثناء إدخال عدد من كراتين التمر، والتي وضع تحتها المبالغ النقدية، للشحن ظهرت عليه حالة من الارتباك، مما أدى للشك في هذه الكراتين ودفع موظفي المطار لفحصها، وتم كشف تلك المبالغ، التي أنكر العامل أي صلة له بها.

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