اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 1 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 26ر313 نقطة، أو 46ر1% ، ليصل إلى 75ر21142 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 69ر20 نقطة، أو 29ر1% ، ليصل إلى 97ر1580 نقطة.

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07:24ت م

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