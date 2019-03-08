أبشر الجوازات..خطوات تسجيل بلاغ هروب العمالة المنزلية عبر بوابة أبشر الإلكترونية

خطوات تسجيل بلاغ هروب العمالة المنزلية، من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التي توفر عدة خدمات متاحة للمواطن السعودي تمكنه من الحصول على أي استعلامات فورية أو تخليص أوراق رسمية عبر خدمات أبشر الإلكترونية، حيث تقدم أبشر الجوازات أكثر من خدمة تخص العمالة المنزلية منها تقديم بلاغ هروب، كيفية إصدار إقامة عاملة منزلية وقيمة الرسوم، والاستعلام عن الزيارات العائلية التي تشمل تمديد الزيارات العائلية..أسعار رسوم التأشيرات وكيفية إلغاء حجز الموعد، وكذلك الاستفسار بشأن التأشيرات التي تضم استعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة ومتعددة ومدة صلاحيتها عبر أبشر الجوازات، هذا ليس كل شيء بل هناك الكثير من الخدمات من خلال موقع أبشر الإلكتروني.

خطوات تسجيل بلاغ هروب العمالة المنزلية

تتيح منصة أبشر الجوازات خدمة تسجيل بلاغ هروب العمالة المنزلية في حالة تغيب العمالة المنزلية “الخادم أو الخادمة” أو الهروب، وذلك بطريقة إلكترونية وخطوات سهلة وبسيطة على النحو التالي:-

أولاً الدخول على منصة أبشر وزارة الداخلية .

. اختار الجوازات حيث يعرض الموقع خدمات عديدة منها المرور والأحوال المدنية وديوان الوزارة …إلخ.

بعد اختيار الجوازات منها انقر على خانة “التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية”.

سوف تظهر صفحة قم بتسجيل الدخول كالمعتاد ثم تعبئة البيانات التي تظهر.

وهذه خطوات تسجيل بلاغ هروب العمالة المنزلية أو التبليغ عن تغيب العمالة، وفي هذا الصدد أوضحت الجوازات أن من شروط تقديم بلاغ هروب العمالة المنزلية لابد أن تكون بطاقة الهوية سارية، بجانب البلاغ لمرة واحدة فقط، وأن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي قد صرت للعامل أو العاملة المنزلية.