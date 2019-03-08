السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف و الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية الشرقية (حفر الباطن و القيصومة) يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، ويستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وسماء غائمة جزئيًا على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ،و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.

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