كشفت عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين..
تشارك الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، ممثلة بمكتب الأحوال النسائي بمحافظة الرس، بركن تعريفي في مهرجان الزهور والبيئة بنسخته الثالثة، والذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الموافق 19 جمادى الآخرة 1440هـ، بمركز الأمير سلطان الحضاري بالرس، ولمدة 15 يومًا.
وتقدم منسوبات الأحوال المدنية في الركن تعريفًا بالخدمات المقدمة في القطاع، إضافة إلى الرد على الاستفسارات الواردة من قبل الزوار.
وتهدف مشاركة الأحوال المدنية بمهرجان الزهور لتوعية الزوار بأهمية بطاقة الهوية الوطنية وأهمية الحفاظ عليها، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية من خلال تثقيفهم بالإجراءات الواجب اتباعها عند مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
يُذكر أن الأحوال المدنية تشارك بعدة معارض وأركان؛ بهدف الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، ومنح الجميع التعرف على خدماتها وفرصة الحصول عليها بيسر وسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأحوال المدنية» توضح لزوار مهرجان الزهور بالرس أهمية بطاقة الهوية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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