بالصور.. تعليم جازان يختتم ملتقى الاتجاهات الحديثة في تدريس اللغة الإنجليزية

اختتم، اليوم الخميس، ملتقى اللغة الإنجليزية الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان واستضافه مكتب التعليم بجزر فرسان، واستمر لمدة يومين في قاعة الصالات الذهبية، تحت شعار «اتجاهات حديثة في تعليمها وتعلمها» .

وشهد الملتقى الذي تجاوز عدد حضوره الـ700 مشارك ومشاركة طرح عدد من أوراق العمل، شارك من خلالها مختصون ومتحدثون من جامعة جازان والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالإضافة إلى المعرض المصاحب.

كما احتضن الملتقى العديد من المشاركات الطلابية الإبداعية باللغة الإنجليزية، ويتخلله تقديم دورات مجانية من معهد «وول ستريت»؛ لتعلم اللغة الإنجليزية.

وتناول الملتقى في يومه الثاني والأخير تقديم عدد من أوراق العمل، بدأها برندان ميتشل، من شركة «تطوير» للخدمات التربوية بورقة عن تحليل مناهج اللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية، ومبادرات التعليم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والدور المهم للغة في الاقتصاد، تلتها ورقة عمل لسيف عبدالحفيظ من معهد «وول ستريت»، وسلط الضوء فيها عن التعليم الذي يجمع بين استخدام الفصول الإلكترونية والتقليدية.

بعد ذلك، عُرضت ورقة عمل للمستشار العلمي للملتقى الدكتور علي مجلي، تحدث فيها عن استراتيجيات تدريس مهارة التحدث.

واختتم الملتقى أعماله بورقتين أخريين، إحداهما لمدير إدارة الجودة بتعليم جازان أبوبكر أحمد ولي، عن مجتمعات التعلم المهنية، والثانية لقائد مدارس رياض جازان العالمية أحمد خضير، تحدث فيها عن فاعلية تقنية «البودكاست» في اكتساب المفردات والدور الرئيسي للتقنية في تسهيل عملية تعلم اللغة الإنجليزية.

إلى ذلك، أُعلن عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز أداء المعلمين داخل حجرة الصف من خلال تفعيل ممارسات التدريس والتي عرضت في أوراق عمل الملتقى.

يُذكر أن الملتقى دشنه، أمس الأربعاء، محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي، والمدير العام للتعليم بمنطقة جازان، عسيري بن أحمد الأحوس، بحضور عدد من الضيوف والقيادات التعليمية بالمنطقة ومعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية.