الأحوس ينقل تعازي وزير التعليم لذوي الطالب المحنشي المتوفى بحادث الحد الجنوبي

أدّى مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس وجموع المصلين بعد عصر أمس الخميس، بمقبرة قرية قائم اللقية شرق محافظة صامطة بالحد الجنوبي، صلاة الميت على الطالب مازن محمد المحنشي من ثانوية اللقية، والذي توفي إثر حادث مروري على طريق الدغارير إسكان رمادة.

ونقل الأحوس تعازي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لأسرة الطالب، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبّر والد الطالب عن شكره وتقديره للدكتور الأحوس على التعزية ومشاركته في مصابهم، سائلًا الله العلي القدير أن تكون هذه الزيارة في ميزان حسناته، وأن يكتب الله له بها الأجر والثواب العظيم.

وأدّى الصلاة مع المدير العام، مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، والمشرف على العلاقات والإعلام بتعليم جازان محمد النعمي، والنقيب عبدالرحمن الحربي والنقيب سيف الرويلي من منسوبي القوات المسلحة بالحد الجنوبي، وزملاء والد الطالب، كما شارك في الدفن والتعزية مشايخ وأهالي القرية وعدد من القيادات التربوية والتعليمية.