اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع



نيويورك 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم على تراجع بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي أنه سيؤجل زيادات في أسعار الفائدة، وعرض على البنوك جولة جديدة من القروض الرخيصة و هو ما جدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 201.72 نقطة، أو 0.79 %، إلى 25471.74 نقطة.

و هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 22.52 نقطة، أو 0.81 %، ليغلق عند 2748.93 نقطة، متراجعًا عن المتوسط المتحرك في 200 يوم للمرة الأولى منذ الحادي عشر من فبراير ، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 84.46 نقطة، أو 1.13 %، إلى 7421.46 نقطة.

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