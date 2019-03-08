شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يناقش أسباب تأخر خدمات «الأحوال» و«الاتصالات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ناقش نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مع مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري، ومدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، أسباب تأخر وصول خدمات هذين المرفقين إلى بعض المحافظات التي زارها أخيراً.

واستمع الأمير بدر بن سلطان، إلى نبذة عن مبادرات فرع الأحوال المدنية، الهادفة للتسهيل على المراجعين، ومن بينها فتح مكاتب خدمة سريعة في محافظات أضم والمويه والكامل، وبدء العمل المسائي في المكتب الثاني للأحوال بالعاصمة المقدسة، وبدء زيارة العربة المتنقلة لمحافظات المنطقة.ويأتي لقاء الأمير بدر بن سلطان بمديري القطاعين، إثر تلقيه شكاوى عدد من أهالي بعض المحافظات الذين التقاهم خلال زيارته لمحافظات المنطقة، مطالبين بتحسين خدمات الاتصالات وتوفير مكاتب للأحوال المدنية في المحافظات التي يقطنونها، موجها مديري القطاعين بوضع خطة زمنية لتوفير الخدمات وتحسينها، على أن يتم الرفع بهذه الخطة وآليات تنفيذها له خلال شهر من تاريخه.