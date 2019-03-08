شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يستعرض سُبل دعم مشاريع الكهرباء بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اجتماعاً جرى خلاله استعراض سُبل دعم مشاريع الكهرباء في العاصمة المقدسة. رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اجتماعاً جرى خلاله استعراض سُبل دعم مشاريع الكهرباء في العاصمة المقدسة. وناقش الاجتماع آليات توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة، والشركة السعودية للكهرباء، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأجودها لضيوف الرحمن وسكان مكة المكرمة، خصوصاً في المواسم التي تشهد فيها العاصمة المقدسة كثافة بشرية الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود.



كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يستعرض سُبل دعم مشاريع الكهرباء بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.