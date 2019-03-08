شكرا لقرائتكم خبر عن الحربي يدشن مرافق تطويرية بأكاديمية «الأمن الدبلوماسي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تفقد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أمس (الخميس) مقر أكاديمية الأمير محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي، وأطلع على الخطوات التنفيذية لقوات الأمن العام التي ستشارك ضمن فعاليات التمرين التعبوي «وطن 89»، كما دشن عددا من المرافق التطويرية في الأكاديمية واستمع إلى شرح وافٍ عن أبرز تخصصاتها، وما تحتوية من أجهزة وتقنيات.

وشملت الجولة الوقوف على مجمل استعداد القوات المشاركة من الأمن العام ضمن قوات التمرين الذي ستنظمه المديرية العامة لأمن المنشآت في الأيام القادمة. واستمع الحربي إلى شرح مفصل عن أبرز الجوانب والتجهيزات، التي تشمل عددا من الفرضيات الحية، كما اطلع على مستوى الجاهزية والإتقان والتنفيذ لمختلف الفرضيات.

والتقى الفريق أول الحربي كافة القادة الميدانيين المشاركين ضمن التمرين التعبوي، مبديا تطلعه بأن يحقق أهدافه، مستعرضا مجمل المشاركات السابقة للأمن العام في «وطن 85»، ثم «وطن 87»، واصفا تلك المشاركات بالمميزة.